Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87

7 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'a 87-69 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'a 87-69 mağlup oldu.


Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan bordo-beyazlı ekip, pota altından bulduğu isabetli atışlarla ilk periyodu 24-21 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan İzmit ekibi özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritti ve devreye 43-35'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Courtney'in kritik sayılarıyla farkı korumayı başaran konuk takım, bu çeyreği de 66-56 önde tamamladı. Büyük heyecana sahne olan son periyotta Elazığ ekibi farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen bir türlü rakibinin direncini kıramadı ve salondan 87-69 mağlup ayrıldı.


Elazığ İl Özel İdare'de Kia Vaughn'un 34 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, İzmit Belediyespor'da Courtney 29 sayı üretti. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor
Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Son Dakika Haberleri
22:50 Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı - Son Dakika Spor
22:46 Beşiktaş Kulübünden "takım harcama limiti" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
22:38 Beşiktaş'tan son dakika harcama limitleri açıklaması! "Transfer yapmamız güçleşti" - Son Dakika Spor
22:21 Beşiktaş Kulübü: Bu kararla, transfer yapmamız güçleşmiştir - Son Dakika Spor
22:15 Beşiktaş: "Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası transfer yapmamız güçleşmişti" - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]