Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'a 87-69 mağlup oldu.



Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan bordo-beyazlı ekip, pota altından bulduğu isabetli atışlarla ilk periyodu 24-21 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan İzmit ekibi özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritti ve devreye 43-35'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Courtney'in kritik sayılarıyla farkı korumayı başaran konuk takım, bu çeyreği de 66-56 önde tamamladı. Büyük heyecana sahne olan son periyotta Elazığ ekibi farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen bir türlü rakibinin direncini kıramadı ve salondan 87-69 mağlup ayrıldı.



Elazığ İl Özel İdare'de Kia Vaughn'un 34 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, İzmit Belediyespor'da Courtney 29 sayı üretti. - ELAZIĞ