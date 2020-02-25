Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş: 67 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş: 67 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş: 67

6 saat önce

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ankara'da karşılaştığı Beşiktaş'ı 72-67 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş: 67, System.String[]

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ankara'da karşılaştığı Beşiktaş'ı 72-67 yendi.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş TRC İnşaat'la karşı karşıya geldi. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından iç saha maçlarını Ankara'da oynayan bordo-beyazlı ekip, Galatasaray'ın ardından başkentte ikinci maçına çıktı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım, ilk periyodu 22-14 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan B. Elazığ İl Özel İdare devreye 37-36'lık üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta yeniden oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş son periyoda 58-51'lik avantajla girdi. Maçın son periyodunda rakibini 9 sayıda tutan Elazığ ekibi, salondan 72-67'lik galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare'de Kia Vaughn kaydettiği 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Kübra Erat 16 ve Iva Slonjsak 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Beşiktaş'ta ise Nina Bogicevic'in 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından puanını 24'e yükselten Elazığ ekibi bir maç eksiği ile 10. sırada haftayı noktaladı. - ELAZIĞ

Beşiktaş, Ankara, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:09 Kaynak: İHA
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