Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67

7 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ne 13 sayı farkla 67-54 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ne 13 sayı farkla 67-54 mağlup oldu.


Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi, ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ ekibi devreye 30-29 önde girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek Çankaya Üniversitesi'nin 45-43'lük üstünlüğü ile geçildi. Müsabakanın son periyodunda farkı açan başkent temsilcisi, salondan 67-54'lük galibiyetle ayrıldı.


Çankaya Üniversitesi'nde Avery Warley 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde en skorer isim 15 sayı üreten Kia Vaughn oldu. - ELAZIĞ

Çankaya Üniversitesi, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı
02:13 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:44:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]