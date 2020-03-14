Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara'da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 69-76 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara'da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 69-76 mağlup oldu.


Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım, devreye 35-32 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare pota altını etkili kullandı ve bu periyodu 58-50 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare'yi 11 sayıda tutan Hatay ekibi, salondan 76-69 galip ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Hind Ben Abdelkader kaydettiği 16 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Riquna Williams'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Ankara, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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