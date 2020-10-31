Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Fenerbahçe: 82

Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık protokol tribününden takip etti. - ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Fenerbahçe ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı-lacivertliler devreye 37-27 önde girdi. Üçüncü periyotta pota altını etkili kullanan konuk takım bu periyodu da 61-45 üstün tamamladı. Son periyotta da oyun disiplininden kopmayan lider Fenerbahçe, parkeden 82-60 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Sabally 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde Emma Cannon'un 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı lider Fenerbahçe Öznur Kablo 'ya 82-60 mağlup oldu.

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