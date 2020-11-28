Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 73 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 92
28.11.2020 16:51
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 73-92 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 73-92 mağlup oldu.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Mersin ekibi, 1. periyodu 25-20, 2. periyodu 39-57, 3. periyodu 53-72 ve maçı 73-92 kazandı. Elazığ ekibi bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisini aldı. - ELAZIĞ
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