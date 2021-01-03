Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 91 - İzmit Belediyespor: 82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde İzmit Belediyespor'u 91-82 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Elazığ ekibi 1. periyodu 22-15, 2. periyodu 43-37, 3. periyodu 68-58 ve maçı 91-82 kazandı. Elazığ ekibinde Jelena Dubljevic ile Kelsey Mitchell 23'er sayıyla galibiyette başrol oynarken, Kocaeli ekibinde Erica Wheeler'in 32 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ligdeki 5. galibiyetini alan Elazığ ekibi puanını 20'ye çıkardı ve 9. basamağa yerleşti. Ligdeki 8. yenilgisini alan İzmit Belediyespor ise 22 puanla 7. durumda.

Müsabakayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık da protokol tribününden takip etti.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)