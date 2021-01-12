Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Galatasaray: 87 - Son Dakika

Galatasaray'da Angel Mc Coughtry 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde ise Jelena Dubljevic 'in 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı-kırmızılılar devreye 53-35'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte hata yapmayan Galatasaray bu periyodu da 75-61 önde kapattı. Son çeyrekte fazla süre almayan oyuncularıyla parkeye çıkan sarı-kırmızılılar parkeden 87-79'luk skorla galip ayrıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Galatasaray 'a 87-79 mağlup oldu.

WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı

Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 53 yaşında Yokohama FC ile sözleşme uzattı

Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi

Trump, kanlı Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum

Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı

Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi

ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak

Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti