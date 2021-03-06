Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 Samsun Canik Belediye: 34

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ ekibi ilk periyodu 22-10, ikinci periyodu 43-17, üçüncü periyodu 63-25 ve maçı 83-34'lük üstünlükle tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan B. Elazığ İl Özel İdare'de Şuğranur Hatice Sönmez 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nin 24. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Samsun Canik Belediyesi 'ni 83-34 mağlup etti.

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