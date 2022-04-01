Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80 - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

01.04.2022 18:09
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Galatasaray'a 80-69 yenildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Galatasaray'a 80-69 yenildi.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 27-26 aldı. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray devreye 49-46 önde girdi. Üçüncü periyotta üçlüklerle etkili olan sarı-kırmızılılar bu bölümü de 66-50 önde tamamladı. Son periyotta oyun disiplininden kopmayan Galatasaray maçı 80-69 kazanmasını bildi.

(Hüseyin Kabukçu/ İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

YORUMLAR
500
Elazığ İl Özel İdare'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı Elazığ İl Özel İdare'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80 - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement