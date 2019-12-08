Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66

6 saat önce

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66, System.String[]

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti.


Salon: Metro Enerji


Hakemler: Yücel Çilingir xx, Kerem Yılmaz xx, Benhür İrcel xx


Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut xx 10, Iagupova xxx 18, Zandalasini xxx 15, Tuğçe Canıtez xx 4, Williams xxx 13, Ayşe Cora xx 5, Sevgi Uzun xx 2, Stokes xx 2


Galatasaray: Işıl Alben xx 7, Hartley xxx 20, Sinem Ataş xx 2, Tilbe Şenyürek xx 3, Macaulay xxx 21, Stankovic xx 13


1. periyot: 15-12 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 27-30 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 53-47 (Fenerbahçe lehine)


Beş faulle çıkan: Hartley (Galatasaray) - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!
Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! Fernando Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor! Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]