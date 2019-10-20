Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58

39 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Hatay BŞ.BLD, sahasında Canik Belediyespor'u konuk etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Hatay BŞ.BLD, sahasında Canik Belediyespor'u konuk etti. Hatay ekibinin ilk periyottan itibaren farka koştuğu mücadele 97-58 bitti.


Salon: Antakya


Hakemler: Kerem Yılmaz xxx, Halil Erkoç xx, Alican Alıcı xx


BŞ.BLD Belediyespor: Asena Yalçın x, Özge Yavaş xxx 4, Marica Gajic xxx 14, İdil Türk xxx 6, Haley Peters xxx 16, Hülya Çoklar xx 6, Regan Magarity xxx 10, Gülşah Gümüşay xxx 3, Gizem Başaran xxx 14, Hind Ben Abdelkader xxx 19, Melike Tuğba Oral xxx 5, Kardelen Gezgin x


Canik Belediyespor: Dilan Çelik xx 11, Zenora Madden xx 13, Fatma Dilara Azaklı x, Neslihan Külekçi x, Tenelia Harris xxx 22, Neslihan Demir x, Nena Trajchevska xx 12, Kayra Güler Sağlam x


1. Periyot: 32-13 (Hatay BŞ.BLD lehine)


Devre: 52-18 (Hatay BŞ.BLD lehine)


3. Periyot: 75-37 (Hatay BŞ.BLD lehine) - HATAY

Canik Belediyespor, Antakya, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu
Kayserispor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek! Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:52:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]