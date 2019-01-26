Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Samsun Canik Belediye: 69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Samsun Canik Belediye: 69

40 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 104-69 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Samsun Canik Belediye: 69, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 104-69 mağlup etti.

Canik Belediye oyuncusu Gülşah Duman mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarında sakatlanarak oyun alanını terk etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Seyhan Topaloğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xxx 15, Yeliz Doğan xx 3, İlsu Darıcıoğlu xxx, Cansu Köksal xxx 14, Snytsina xxx 18, Williams xxx 9, Hülya Çoklar xx 4, Gizem Havare xx 4, Gizem Başaran xxx 13, Merve Aydın xxx 14, Gajic xxx 10

Samsun Canik Belediye: İrem Yılmaz x, Betül Kutlu xx 8, Gülşah Duman x, Dilara Tongar xxx 14, Deniz Çolakoğlu xxx 16, Candide Öztürk x 2, Antrice Holmes xx 8, James xxx 21, Neslihan Demir x, Gökçe Atasayar x

1. Periyot: 34-19 (Hatay lehine)

Devre: 54-33 (Hatay lehine)

3. Periyot: 85-51 (Hatay lehine) - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor
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