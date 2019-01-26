Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Samsun Canik Belediye: 69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Samsun Canik
Belediye'yi 104-69 mağlup etti.
Canik Belediye oyuncusu Gülşah Duman mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarında sakatlanarak oyun alanını terk etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Aydın Karaçam
xx, Seyhan
Topaloğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay
xxx 15, Yeliz Doğan xx 3, İlsu Darıcıoğlu xxx, Cansu Köksal
xxx 14, Snytsina xxx 18, Williams
xxx 9, Hülya Çoklar xx 4, Gizem Havare xx 4, Gizem Başaran xxx 13, Merve Aydın
xxx 14, Gajic xxx 10
Samsun Canik Belediye: İrem Yılmaz x, Betül Kutlu
xx 8, Gülşah Duman x, Dilara Tongar xxx 14, Deniz Çolakoğlu
xxx 16, Candide
Öztürk x 2, Antrice Holmes xx 8, James xxx 21, Neslihan Demir
x, Gökçe
Atasayar x
1. Periyot: 34-19 (Hatay lehine)
Devre: 54-33 (Hatay lehine)
3. Periyot: 85-51 (Hatay lehine) - HATAY