Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 103-49'luk farklı skorla mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 103-49'luk farklı skorla mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Ergin Sarı xx, Umut Özgün Ergün xx, Nihat Çetin xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xxx 9, Yeliz Doğan xxx 5, İlsu Darıcıoğlu xxx, Cansu Köksal xxx 15, Snytsina xxx 13, Williams xx 2, Hülya Çoklar xx 2, Amber Harris xxx 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran xxx 7, Merve Aydın xxx 15, Gajic xxx 18

Gündoğdu Adana Basketbol: Gabriela xxx 12, Zeynep Öykü xx 2, Lucie Melek xx 5, Fatmanur Karakaş xx 4, Gamze Zeren xxx 12, Sevgi Tonguç xx 2, Betül Erkoyunlu xx 6, Bahar Kocaoğlu xx 6

1. Periyot: 24-19 (Hatay lehine)

Devre: 50-27 (Hatay lehine)

3. Periyot: 80-35 (Hatay lehine) - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Gündoğdu, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Hatay, Spor
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