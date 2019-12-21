Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Adana Basketbol: 96 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Adana Basketbol: 96 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Adana Basketbol: 96

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Adana Basketbol'a 96-73 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Adana Basketbol: 96, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Adana Basketbol'a 96-73 mağlup oldu.


Salon: Antakya


Hakemler: Aydın Karaçam xx, Seyhan Topaloğlu xx, Alican Alıcı xx


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x, Özge Yavaş xx 9, İdil Türk x 3, Kardelen Gezgin x, Haley Peters xxx 22, Hülya Çoklar x, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x 5, Ben Abdelkader xxxx 31, Melike Tuğba Oral x 3


Büyükşehir Adana Basketbol: Melis Uçar x, İremnaz Topuz x 2, Nur Nihan Dabakoğlu x, Sera Özelçi xx 8, Maryna x, Gizem Sever x 2, Daniella Adams xxxx 37, Nuran Tutsak x, Sevgi Tonguç x 2, Sade Prince xxx 21, Elina Babkina xxx 24


1. Periyot: 24-21 (Hatay BB lehine)


Devre: 33-48 (Adana Basketbol lehine)


3. Periyot: 54-70 (Adana Basketbol lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Adana, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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