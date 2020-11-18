Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 121Samsun Canik Belediyesi: 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk Samsun Canik Belediyesi'ni 121-70 mağlup etti. Mücadele, Hataylı oyuncuların korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.
Salon: Antakya
Hakemler: Arif Tatlıcı xxx, İsmail Bindbir xxx, Seda Esen xxx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xxx 8, Kübra Siyahdemir xxx 10, İdal Yavuz x, Derin Yaya xxx 14, Gizem Başaran xxx 16, Gamze Güzel xx 5, Alexis Sade Prince xxxxx 31, Hind Ben Abdelkader xxxxx 24, Meryem Alır x, Astou Barro Gueye xxx 13
Başantrenör: Hakan Acer
Samsun Canik Belediyesi: Dilan Çelik xxx 17, Zenora Madden xxxxx 33, Nazlı Çalışkan xx 12, Zeynep Sude Kara x, Fatma Dilara Azaklı x 2, Zeynep Sina Konuksever x 1, Sıla Şimşek x 4, Bilgesu Erduran x, Elif Korkut x 1, Kayra Güler Sağlam xx
Başantrenör: Erdem Işık
1. Periyot: 37-15 (Hatay lehine)
Devre: 66-34 (Hatay lehine)
3. Periyot: 98-53 (Hatay lehine)
5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi) - HATAY
- Kaynak: İHA
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