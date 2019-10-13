Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Elazığ İl Özel İdare: 101
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Elazığ İl Özel İdare: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Elazığ İl Özel İdare: 101

5 saat önce

Kadınlar Besketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İzmit Belediyespor kadın Baskotbol Takımı, evinde ağırladığı Elazığ İl Özel İdare'ye 101-100 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Elazığ İl Özel İdare: 101, System.String[]

Kadınlar Besketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İzmit Belediyespor kadın Baskotbol Takımı, evinde ağırladığı Elazığ İl Özel İdare'ye 101-100 mağlup oldu.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İzmit Belediyespor ligin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare ile Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, oğlu Aras Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur tribünden takip etti. Taraftarların yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurduğu karşılaşmanın normal süresi 84-84'lük skorla biterken, uzatma periyodunda İzmit Belediyespor sahadan 101-100 mağlup ayrıldı. - KOCAELİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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