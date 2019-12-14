Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında sahaya binlerce oyuncak atıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyespor- Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldiği maçta köyde yaşayan çocuklar için sahaya binlere pelüş oyuncak atıldı.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında İzmit Belediyespor kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde, farklı bir projeye imza atıldı. İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında taraftarlar yanlarında getirdiği oyuncakları çocuklar için sahaya attı. İzmit Belediyespor oyuncuları da sahaya ellerindeki pelüş oyuncaklarla çıkarak projeye destek sağladı. Sahaya atılan oyuncaklar Kocaeli'nin 41 köy okulunda eğitim gören ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek. Proje ile ilgili konuşan vatandaşlar, duyarlılığından dolayı projeyi yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.



Proje ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, amaçlarının çocukların hayallerini yerine getirmek olduğunu ifade ederek, "41 köy okulumuza bu oyuncakları çocuklara ulaştıracağız. Sporcularımız da güzel bir mücadele verecek. Biz buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Sporcularımıza de başarılar diliyoruz" dedi. - KOCAELİ