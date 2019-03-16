Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Mersin Büyükşehir Belediyespor: 79 - Ogm Ormanspor: 80
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı OGM Ormanspor maçını 80-79 kaybetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı OGM Ormanspor maçını 80-79 kaybetti.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi, ilk periyotu 21-12 önde bitirdi. Maçın ikinci periyodunda biraz toparlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, aradaki sayı farkını düşürse de devreye 41-39 mağlup girdi. 3. periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin temsilcisi, bu periyotu da 65-58 önde tamamladı. Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, maçı 80-79 kazandı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:11 Kaynak: İHA
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