Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Çukurova Basketbol - Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Galatasaray, BOTAŞ'ı ağırlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın programı şöyle:


Yarın


14.00 Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor


14.00 Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor


16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare


17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş


19 Ocak Pazar


15.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol


20 Ocak Pazartesi


18.00 Galatasaray - BOTAŞ - İSTANBUL

basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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