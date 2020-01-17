Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Çukurova Basketbol - Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Galatasaray, BOTAŞ'ı ağırlayacak.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın programı şöyle:



Yarın



14.00 Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor



14.00 Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor



16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare



17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş



19 Ocak Pazar



15.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol



20 Ocak Pazartesi



18.00 Galatasaray - BOTAŞ - İSTANBUL