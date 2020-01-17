Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Çukurova Basketbol - Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Galatasaray, BOTAŞ'ı ağırlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın programı şöyle:
Yarın
14.00 Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor
14.00 Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare
17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş
19 Ocak Pazar
15.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
20 Ocak Pazartesi
18.00 Galatasaray - BOTAŞ
(İHA)