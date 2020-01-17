Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Çukurova Basketbol - Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Galatasaray, BOTAŞ'ı ağırlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın programı şöyle:

Yarın

14.00 Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor

14.00 Samsun Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare

17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş

19 Ocak Pazar

15.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

20 Ocak Pazartesi

18.00 Galatasaray - BOTAŞ

(İHA)