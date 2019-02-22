Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. Hafta Heyecanı
45 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe ile Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, deplasmanda Kayseri Basketbol ile oynayacakken, hafta Canik Belediye - Beşiktaş maçı ile sona erecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın programı şöyle:
Yarın
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe
14.00 Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol
24 Şubat Pazar
14.00 Galatasaray - Bellona Kayseri Basketbol
16.00 Botaş - İzmit Belediyespor
16.00 İstanbul Üniversitesi - OGM Ormanspor
16.30 Hatay BŞB. - Çukurova Basketbol
16.30 Canik BLD. - Beşiktaş - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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