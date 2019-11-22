Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Samsun Canik Belediyespor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftayı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maç oynamadan geçirecek. Hafta Samsun Canik Belediye - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Lig lideri Fenerbahçe, Çukurova Basketbol'a konuk olacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor - Çankaya Üniversitesi mücadelesiyle hafta sona erecek.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


14.00 Samsun Canik Belediye- Galatasaray


15.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol


15.15 Çukurova Basketbol - Fenerbahçe


16.00 BOTAŞ - İzmit Belediyespor


24 Kasım Pazar


15.15 Beşiktaş - Elazığ İl Özel İdare


17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Çankaya Üniversitesi - İSTANBUL

Galatasaray, Samsun, Canik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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