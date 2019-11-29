Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

7 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Elazığ İl Özel İdare-BB Adana Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Elazığ İl Özel İdare-BB Adana Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. heyecanı yarın ve 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare, BB Adana Basketbol'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe de sahasında Samsun Canik Belediye ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta, Kayseri Basketbol - Botaş mücadelesi ile sona erecek.

Bu haftayı Hatay BB maç oynamadan geçirecek.

Ligin 7. haftasındaki program şöyle:

YARIN

14.00 Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye

17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol

1 ARALIK PAZAR

13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor

15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Botaş

(İHA)

basketbol, Elazığ, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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