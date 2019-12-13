Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda İzmit Belediyespor ile oynayacak. Hafta Beşiktaş ile Hatay BŞB. arasında oynanacak mücadele ile sona erecek. Bu haftayı Botaş maç oynamadan geçirecek.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı ise şöyle:



Yarın



14.00 Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor



14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol



15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe



16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediye



18.30 Çankaya Üniversitesi - Çukurova Basketbol



15 Aralık Pazar



16.30 Beşiktaş - Hatay BŞB. - İSTANBUL