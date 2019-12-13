Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda İzmit Belediyespor ile oynayacak. Hafta Beşiktaş ile Hatay BŞB. arasında oynanacak mücadele ile sona erecek. Bu haftayı Botaş maç oynamadan geçirecek.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı ise şöyle:


Yarın


14.00 Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor


14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol


15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe


16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediye


18.30 Çankaya Üniversitesi - Çukurova Basketbol


15 Aralık Pazar


16.30 Beşiktaş - Hatay BŞB. - İSTANBUL

Aralık, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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