Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist yarın belli olacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 5. ve son maçında Galatasaray ile Nesibe Aydın yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
Üç maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ekiplerin ikişer galibiyeti bulunuyor.
Seriyi kazanan takım, şampiyonluk için finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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