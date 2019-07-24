Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kura çekimi yarın
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Geride kalan sezon Fenerbahçe
'nin şampiyonluğu ile tamamlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı için fikstür kura çekimi yarın yapılacak. Saat 13.00'de düzenlenecek kura çekimiyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli olacak.
(İHA)
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