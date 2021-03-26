Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Ligde 26 hafta süren normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği çeyrek final serilerinde, yarın 2 karşılaşma yapılacak.
Günün ilk maçında normal sezonu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 8. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Diğer müsabakada ise ligde normal sezonu 4. basamakta bitiren OGM Ormanspor, 5. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi'ni ağırlayacak.
Serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. Karşılaşmalar yarın, 28 Mart Pazar, 30 Mart Salı ve 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü müsabakalar ise 2-3 Nisan'da yapılacak.
Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor
16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi
28 Mart Pazar:
14.00 Galatasaray-BOTAŞ
17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
30 Mart Salı:
13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo
31 Mart Çarşamba:
14.00 BOTAŞ-Galatasaray
16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın
Kaynak: AA
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