Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta programı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Samsun Canik Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, Elazığ İl Özel İdare'yi, Fenerbahçe de BOTAŞ'ı konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı maç oynamadan geçirecek.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Yarın



13.00 Samsun Canik Belediyespor - Çukurova Basketbol



13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol



14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor



15.15 Galatasaray - Elazığ İl Özel İdare



16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor



17.30 Fenerbahçe - BOTAŞ - İSTANBUL