Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66

46 dakika önce

66 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66, System.String[]
66 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Sami Özel xx, Egemen Ercan xx, İzel Deniz Pehlivan xx

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner xx, Sera Özelçi x 1, Pelin Derya Bilgiç xxx 11, Sevgi Uzun xx 7, Chelsea Gray xxx 12, Meltem Avcı xx 7, Alina İagupova xxxx 18, Liudmiyla Anaumenko xxx 12, Öykü Taşkın x, Astou Barro Ndour Gueye xx 9

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Beşiktaş: Olivia Epoupa x 3, Kelsey Mitchell xxxx 33, Hilal Bayraktar x, Bahar Yapar x 2, Esra Erden Atacan x 3, Osaretin Evelyn Akhator xxx 17, Bahar Çağlar x 2 Aleyna Baday x, Nurcan Ceren Ciğerci x, Egesu Kurtyemez x, Viktoria Vladimrovna Mrcheva xx 6

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 44-32 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 69-52 (Çukurova Basketbol lehine) - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

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