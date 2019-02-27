Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66
46 dakika önce
66 mağlup ederek yarı finale çıktı.
66 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Sami Özel xx, Egemen Ercan xx, İzel Deniz Pehlivan xx
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner xx, Sera Özelçi x 1, Pelin Derya Bilgiç xxx 11, Sevgi Uzun xx 7, Chelsea Gray xxx 12, Meltem Avcı xx 7, Alina İagupova xxxx 18, Liudmiyla Anaumenko xxx 12, Öykü Taşkın x, Astou Barro Ndour Gueye xx 9
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Beşiktaş: Olivia Epoupa x 3, Kelsey Mitchell xxxx 33, Hilal Bayraktar x, Bahar Yapar x 2, Esra Erden Atacan x 3, Osaretin Evelyn Akhator xxx 17, Bahar Çağlar x 2 Aleyna Baday x, Nurcan Ceren Ciğerci x, Egesu Kurtyemez x, Viktoria Vladimrovna Mrcheva xx 6
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 44-32 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 69-52 (Çukurova Basketbol lehine) - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
Fikret Orman, Şenol Güneş'in Ayrılmasının Ardından Bilic'e Teklif Götürecek
Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Beşiktaş'ın Kadro Dışı Bıraktığı Gökhan Töre: Pes Eden Taraf Ben Olmayacağım