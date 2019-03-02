Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 Yenerek Şampiyon Oldu.
1 saat önce
IHAAW164003-SPO/02-03-2019- Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu.
IHAAW164003-SPO/02-03-2019
- Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu. 02.03.2019 16: 40: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
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