Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 Yenerek Şampiyon Oldu.

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 Yenerek Şampiyon Oldu.

1 saat önce

IHAAW164003-SPO/02-03-2019- Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 Yenerek Şampiyon Oldu., System.String[]
IHAAW164003-SPO/02-03-2019

- Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu. 02.03.2019 16: 40: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası, basketbol, Spor
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