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Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek...
7 saat önce
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyon oldu. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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