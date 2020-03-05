Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı, Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor oldu.

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu, System.String[]

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı, Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor oldu.

3-7 Mart tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalistleri bugün oynanan yarı final maçlarının ardından netleşti.

Günün ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65'lik skorla mağlup ederek Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk ekip oldu.

Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Beşiktaş TRC İnşaat karşı karşıya geldi. Rakibini 84-71 mağlup eden İzmit Belediyespor, bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Kadınlar Türkiye Kupası'ndaki rakibi oldu.

Final müsabakası, 7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.


Türkiye Kupası, Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 04:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]