Kadınlar basketbolda Çeşme ve Urla Play-Off'ta

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde İzmir'i temsil eden ekiplerden Urla Belediyespor ve Çeşme Basketbol, Süper Lig yarışında sezonun bitmesine haftalar kala Play-Off'a kalmayı başardı. İlk temelleri 1946 yılında atılıp yıllardır kadın basketbolunda istikrarlı olan Urla ve bu sezon çıkış yakalayan Çeşme, koronavirüs pandemisine rağmen normal sezon bitmeden 4 hafta önce Play-Off biletini ceplerine koydu. İki takımın Play-Off'u garantiledikten sonra hafta sonu oynadıkları İzmir derbisini ev sahibi Çeşme 84-66 kazandı. Çeşme-Urla-Karaburun Yarımadası'nın iki temsilcisi mücadele öncesi dostluk fotoğrafı çektirdi. Oynadıkları 25 maçta 13'er galibiyet alan iki ekip, normal sezonun son 3 haftasını tamamladıktan sonra Süper Lig için Play-Off'ta mücadele edecek.

