Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbolda Derbi Heyecanı

Kadınlar Basketbolda Derbi Heyecanı

15 dakika önce

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, yarın Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geri kalan 15 haftada sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Galatasaray 72.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe ise 82.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Moriah Elise Jeferson 13.2 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, sarı-lacivertlilerde ise Kelsey Plum 17.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Fenerbahçe 77-60'lık skorla kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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