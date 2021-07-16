Kadınlar bayram öncesi 'mor gülzade' tatlısında talebe yetişemiyor - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Kadın Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, kendi üretmiş oldukları mor unla yapılan "mor gülzade" tatlısı taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların tatlı telaşı başladı. Türk mutfağının önemli tatlılarından baklava bayramda en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alırken, Malatya'da Battalgazi Kadın Kooperatifi'nde çalışan kadınların ürettiği "mor gülzade" tatlısını tadanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. Kadınlar, tatlıyı kendi ürettikleri mor undan yapıyor.

Mor gülzade tatlısının çok sevildiğini söyleyen kooperatif çalışanı Necla Demez, hem lezzet açısından hem de sağlık açısından güvenle tüketilebilecek tatlının şeker hastalarına tavsiye edildiğini belirtti. Gülzade tatlısını mor undan yaptıklarını belirten Demez, "Mor gülzade tatlısını şeker hastalarına tavsiye ediyoruz. Çünkü şeker oranı az olduğu için. İçeriği kullanmış olduğumuz mor sebze ve meyvelerden hazırlıyoruz. Sebze pürelerinden bu unu elde ediyoruz. Çok tercih ediliyor. Çok hafif olduğu için şeker oranı da az, yağı da az koyduğumuz için. Tamamen doğal, herkese tavsiye ediyoruz. Şu an bayram dönemindeyiz. Siparişler mor gülzade üzerine geliyor" şeklinde konuştu.

Demez, gelen müşterilerin daha çok mor gülzade tatlısı talep ettiklerini ifade ederek, "Şu an yaz dönemindeyiz. Gelen müşteriler mor gülzade daha çok istiyor. Mor baklava, çünkü çok hafif olduğu için. Mesela hamuruna bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt, 3 yumurta, 1 kaşık sirkeyle ve yapmış olduğumuz mor un karışımını da ekliyoruz. Müşterilerimiz çok beğeniyor. Tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yok. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Battalgazi Kadın Kooperatif çalışanlarından Meryem Çiçek ise, bayram tatlılarının tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bayram öncesinde tatlılarımız çok tutuluyor. Çok talep var, çok sipariş aldık. Bu siparişlere yetişemiyoruz. Tatlılarımız doğal ürünlerden elde ediliyor. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Şekerimiz Malatya'nın kendi doğal şekeridir. Tamamen doğal. Malzemesi doğal, temiz ve bayağı bol malzemelidir. Çünkü doğal ürünlerden elde ediyoruz. Burası herkese açık, gelip görebilirler. Çok temiz ve hijyenik çalışıyoruz. Aynı kendi evimizde yaptığımız gibi yapıyoruz. Malatya'nın en güzel, en temiz şekerini kullanıyoruz. Asla glikoz şurubu kullanmıyoruz. Güvenerek tüketebilirsiniz" diye konuştu. - MALATYA