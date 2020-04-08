Kadınlar, belediyenin desteğiyle maske üretiyor - Son Dakika

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Kadınlar, belediyenin desteğiyle maske üretiyor
6 saat önce
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Belediyesi'ne başvuran Seçil Çolak, malzeme desteği sağlanınca evde maske üretmeye başladı.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
Belediyesi'ne başvuran Seçil Çolak, malzeme desteği sağlanınca evde maske üretmeye başladı. Gönüllü kadınların evlerinde bu sayede yaptığı maskeler, halka dağıtılacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, Kadın Akademisi Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gönüllü kadınlar, maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler ile pazar yerleri, toplu taşımalar ve belediye hizmet binalarında vatandaşın maske ihtiyacı ücretsiz karşılacak. Lüleburgaz'da yaşayan Seçil Çolak da belediyeye ulaşarak, evinde gönüllü olarak maske üretmek istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen belediye yetkilileri, gerekli malzemeleri temin edip, Çolak'a teslim etti. Evinde maske yapan Çolak, günde ortalama 400 maske ürettiğini söyledi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de desteğinden dolayı Seçil Çolak'a teşekkür etti.
- Kırklareli
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:35 Kaynak: DHA
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