Kadınlar bez poşet üretimine başladı
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olması kararının ardından Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından "Katlanabilir Çanta Projesi" tasarlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olması kararının ardından Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından "Katlanabilir Çanta Projesi" tasarlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20
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