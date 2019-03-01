Son Dakika Haberleri: Kadınlar bez poşet üretimine başladı

Kadınlar bez poşet üretimine başladı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olması kararının ardından Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından "Katlanabilir Çanta Projesi" tasarlandı.

Kadınlar bez poşet üretimine başladı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olması kararının ardından Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından "Katlanabilir Çanta Projesi" tasarlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20 

Bursa, Kızılay, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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