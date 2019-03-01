Kadınlar bez poşet üretimine başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olması kararının ardından Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından "Katlanabilir Çanta Projesi" tasarlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olması kararının ardından Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından "Katlanabilir Çanta Projesi" tasarlandı.

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