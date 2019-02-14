Son Dakika Haberleri: Kadınlar Birbirlerini İtmeli Ama İleriye Doğru

Kadınlar Birbirlerini İtmeli Ama İleriye Doğru

1 saat önce

Kadınlar birbirini itmeli ama ileriye doğru düşüncesi ile yola çıkan Batıköy Anneleri Platformu, anne ve çocukları, bölgedeki girişimci esnaf ve bayanları bir araya getirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Kadınlar Birbirlerini İtmeli Ama İleriye Doğru, System.String[]

Batıköy Anneleri Platformu 2. Kuruluş yılını Sinanoba Manzarapark Cafe'de 80 Annenin katılımı ile kutladı. Anneler hem canlı müzik ile eğlenip bir arada oldular hem de aldıkları her bilet ile, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Down Make-up' projesi için bir öğrencinin eğitimine sponsor oldular.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkan Vekili Pınar Holt'un, Batiköy Anneleri Platformu Kurucusu Deniz Tanyer ve Gizem Özmen hanımlara plaket takdiminden sonra program, kendine özgü tarzı ve muhteşem sesi ile fark yaratan Maran Marangöz'un canlı performansıyla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:17 Kaynak: Bültenler

Anne, Güncel
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