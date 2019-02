Kadınlar Birbirlerini İtmeli Ama İleriye Doğru

Batıköy Anneleri Platformu 2. Kuruluş yılını Sinanoba Manzarapark Cafe'de 80 Annenin katılımı ile kutladı. Anneler hem canlı müzik ile eğlenip bir arada oldular hem de aldıkları her bilet ile, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Down Make-up' projesi için bir öğrencinin eğitimine sponsor oldular.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkan Vekili Pınar Holt'un, Batiköy Anneleri Platformu Kurucusu Deniz Tanyer ve Gizem Özmen hanımlara plaket takdiminden sonra program, kendine özgü tarzı ve muhteşem sesi ile fark yaratan Maran Marangöz'un canlı performansıyla devam etti.