Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off - Son Dakika
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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off

31 dakika önce

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde, play-off bölümünün ilk maçında Burhaniye Belediyespor, deplasmanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 73-60 mağlup etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off, System.String[]

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde, play-off bölümünün ilk maçında Burhaniye Belediyespor, deplasmanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 73-60 mağlup etti.

Bandırma Basketbol Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyodu 16-12 önde geçen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ilk yarıyı da 32-31 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı oynayan Burhaniye Belediyespor son periyoda 50-42 önde girdiği maçtan 73-60 galip ayrılarak ikinci müsabaka için avantaj sağladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Esin Azizoğlu 11, Elifsu Ağtaş 12, Burhaniye Belediyespor'da ise Gamze Memiş ve İlkem Tokyay 17'şer, Cansu Öncel de 11 sayıyla oynadı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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