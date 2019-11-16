'Kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı' diyen erkeklerin oranında ciddi düşüş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile hayatına ve kadının rolüne dair paylaştığı videolar tartışma yaratırken Türkiye'de "kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı" diyen erkeklerin oranında son 10 senede ciddi düşüş yaşandığı ortaya çıktı. 2008'de bu kanıya katılan erkeklerin oranı yüzde 73 iken 2018 yılında yüzde 59'a düştü.



Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın toplumda kadınlarla erkekler arasındaki farkları, kadının toplumdaki rolüne bakışı ve on yıldaki değişimi sayılarla anlatan raporu yayımlandı. 11 sene içinde farklı zamanlarda toplamda 20 bine yakın kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen 3 farklı Hayat Tarzları araştırmasının karşılaştırmalı verilerine dayanan rapor, Türkiye'de kadınlarla erkekler arasındaki dengesizlikleri çeşitli alanlar üzerinden ortaya koyuyor. Raporda bir çok çarpıcı bulgu yer alıyor.