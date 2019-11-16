Son Dakika Haberleri: 'Kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı' diyen erkeklerin oranında ciddi düşüş
Son Dakika Dünya 'Kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı' diyen erkeklerin oranında ciddi düşüş - Son Dakika Dünya

'Kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı' diyen erkeklerin oranında ciddi düşüş

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aile hayatına ve kadının rolüne dair paylaştığı videolar tartışma yaratırken Türkiye’de “kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı” diyen erkeklerin oranında son 10 senede ciddi düşüş yaşandığı ortaya çıktı

'Kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı' diyen erkeklerin oranında ciddi düşüş, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile hayatına ve kadının rolüne dair paylaştığı videolar tartışma yaratırken Türkiye'de "kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı" diyen erkeklerin oranında son 10 senede ciddi düşüş yaşandığı ortaya çıktı. 2008'de bu kanıya katılan erkeklerin oranı yüzde 73 iken 2018 yılında yüzde 59'a düştü.


Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın toplumda kadınlarla erkekler arasındaki farkları, kadının toplumdaki rolüne bakışı ve on yıldaki değişimi sayılarla anlatan raporu yayımlandı. 11 sene içinde farklı zamanlarda toplamda 20 bine yakın kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen 3 farklı Hayat Tarzları araştırmasının karşılaştırmalı verilerine dayanan rapor, Türkiye'de kadınlarla erkekler arasındaki dengesizlikleri çeşitli alanlar üzerinden ortaya koyuyor. Raporda bir çok çarpıcı bulgu yer alıyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:02 
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