'Kadınlar camiye giremez' tartışmasına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş nokta koydu: Camilerimiz herkese açık - Son Dakika

'Kadınlar camiye giremez' tartışmasına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş nokta koydu: Camilerimiz herkese açık

05.05.2021 17:46

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da camiye girmek isteyen genç bir kadına, çevredeki bir vatandaş engel olmaya çalışmış ve, "Kadınlar camiye giremez" demişti. Sosyal medyada da büyük ses getiren konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin camimizi mümkün olduğunca bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, böyle bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, A Haber'de yayınlanan "Sahur Vakti" programına katılan Erbaş, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ramazanın salgının gölgesinde geçtiğini belirtti.

Erbaş, ramazanda camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini, teravih namazını ise ailelerin evlerde çocuklarıyla birlikte kıldığını hatırlattı.

"EBRU HANIM'LA ÜZÜNTÜMÜ PAYLAŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrını değerlendiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Ebru Hanım, bir hoca hanım, öğretmen. Olay kendisiyle ilgili değil. Ben kendisine telefon ettim, görüştüm, üzüntümü paylaştım. Onun anlatması şöyle, oradaki itiraz eden beyefendi, zannediyorum bir başka kadın topluluğuna 'Camide sizin ne işiniz var' tarzında karşı çıkınca, Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil. Tabii üzüldük, böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı ErbaşGeçtiğimiz gün İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen kadın ve orada bulunan na dahil oldu: Camilerimiz herkese açıktır
Ali Erbaş

"TAKSİM CAMİSİ RAMAZAN'DAN SONRA ÇOK GECİKMEDEN AÇILACAK"

Erbaş, Başkanlığın yaklaşık 30 bin civarında kadın Kur'an kursu öğreticisi ve hocası, 1000 civarında kadın vaizi, 71 ilde kadın müftü yardımcısı bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin camimizi mümkün olduğunca yani kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç-yaşlı ayrımı yapmadan bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, bir yerden olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür. Biz bunun tam tersi için gayret ediyoruz."

Taksim Camisi'nin ramazandan sonra çok gecikmeden açılacağını duyuran Erbaş, "Taksim Camisi'nin müştemilatı da o bölge insanları için, hepimiz için çok önemli olacak. Cami kütüphanesi, kitabevi, kültür etkinliklerinin yapılabileceği salonlarla orası tam bir kültür merkezi, bir külliye olacak" değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı ErbaşGeçtiğimiz gün İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen kadın ve orada bulunan na dahil oldu: Camilerimiz herkese açıktır

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen kadın ve orada bulunan erkekler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada bir hayli yankı uyandırdı.

Camiye girerek namaz kılmak isteyen İlahiyat Fakültesi mezunu bir kadına engel olmaya çalışan bir şahıs, peygamberin bu konuyla ilgili bir hadisi olduğunu öne sürerek, kadının hadislerden uzak yaşadığını dile getirdi.

"BENİM GÖZÜMDE HAVASIN!"

Tartışma sırasında kadına peygamberin hadislerini okuması gerektiğini söyleyen şahıs, "Peygamberin hadislerini okuyun. Sen benim için havasın" ifadelerini kullandı.

"SİZDEN DAHA ÇOK ŞEY BİLDİĞİME YEMİN EDEBİLİRİM"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu dile getiren kadın ise, "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterdi ve camiden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ OLUŞTU

Tartışmanın yaşandığı sırada vatandaşlardan birinin o anları kayıt altına alması ve sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla birlikte, Twitter kullanıcıları da büyük tepki gösterdi.

'Kadınlar camiye giremez' tartışmasına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş nokta koydu: Camilerimiz herkese açık

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üsküdar, Namaz, Asker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadınlar camiye giremez' tartışmasına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş nokta koydu: Camilerimiz herkese açık - Son Dakika


YORUMLAR (10)
  • Muhammed: Bayanlar camilere girerler genelde ayrı bölmelerde veya üst kattan cemaate katılıp cemaatle namaz kılarlar 36 yaşındayım ben daha bir kadının camiye girmek istediğini ve bir erkek tarafından engellendiğini görmedim fakat bazı cahiller bu gibi davranışlarda bulunurlar ara ara ama bunları iyi araştırmak lazım provakasyon olabilir malum bu ara fetöcüler deaşlılar camiler üzerinden provakasyon yapıyorlar şimdiye kadar camilere uğramamış sözde silahlı cemaatler şimdi camii savunucusu oldular buda normal değil. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Nokta : Kadına camii gitmek farz değil gerekmedikçe camiye gitmesi uygun değil yasak demiyoruz ama kadın başıboş deli danalar gibi gezmemeli sadece camii için değil genel olarak bu böyle tabii edebin varsa yoksa laf anlatmaya gerek yok Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Ali: Kadın arkada erkeğin görmeyeceği ortamda camide namaz kilar,erkekle ayni yerde omuz omuza nanaz kilmaz kilar serbest derseniz orayi fuhus yuvasina çevirirler haberler gelir Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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