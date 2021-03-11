Kadınlar Çankaya'da güven altında - Son Dakika

Çankaya Belediyesi ve Ankara Barosu, kadınların ve çocukların hukuki destek almalarını sağlayacak "Gelincik Projesi" protokolünü yeniledi.

Kadınların ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmalarını önlemek amacıyla oluşturulan protokolü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan imzaladı. İmza töreninde Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Kocak Arıhan da hazır bulundu. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kadınların ve çocukların korunmasında göreve geldiği günden bu yana aralıksız destek veren Başkan Alper Taşdelen'e teşekkür etti.

Başkan Taşdelen, yerel yönetimler düzeyinde Gelincik Merkezi projesine destek vermiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ankara Barosu ile imzaladığımız protokol ile kadınlara ve çocuklara hukuki anlamda sahip çıktığımızı gösteren bir imza attık. Bu protokol her iki kurumun da gururla verdiği bir hizmet. Bizler kadınların ve çocukların şiddet görmediği, öldürülmediği Cumhuriyet devriminin tüm kural ve ilkeleriyle kadına sahip çıkan iradenin sürdüğü Türkiye'yi özlüyoruz ve yakalamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA