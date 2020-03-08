Son Dakika › Güncel › 'Kadınlar çiçek açsın' projesinde çiçek dağıttılar - Son Dakika
"Kadınlar çiçek açsın" projesinde çiçek dağıttılar
6 saat önce
Zonguldak'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.
Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Kadınlar Çiçek Açsın" projesini hayata geçiren gençler, sahil bandında gezerek kadınlara çiçek verdi. Erkeklere de çiçek veren öğrenciler, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladılar. - ZONGULDAK
Son Dakika Genç kadın, boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak ağır yaraladı Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi