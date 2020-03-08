"Kadınlar çiçek açsın" projesinde çiçek dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadınlar çiçek açsın' projesinde çiçek dağıttılar - Son Dakika

"Kadınlar çiçek açsın" projesinde çiçek dağıttılar

6 saat önce

Zonguldak'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.

Zonguldak'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.


Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Kadınlar Çiçek Açsın" projesini hayata geçiren gençler, sahil bandında gezerek kadınlara çiçek verdi. Erkeklere de çiçek veren öğrenciler, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladılar. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Zonguldak, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
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