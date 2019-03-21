Son Dakika Haberleri: Kadınlar Çıplak Fotoğraflarını Atıyor Ama...'

Kadınlar Çıplak Fotoğraflarını Atıyor Ama...'

1 saat önce

Benfica'nın yıldızı parlayan isimlerinden 19 yaşındaki Joao Felix, Portekiz basınına ilginç bir demeç verdi.

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Benfica'nın yıldızı parlayan isimlerinden 19 yaşındaki Joao Felix, Portekiz basınına ilginç bir demeç verdi.

Sosyal medyada kadınların kendisine çıplak fotoğraflar attığını söyleyen Felix, "Ancak onlardan gelen teklifleri hep reddettim. Benfica'daki yükselişim kadınlar konusunda bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında Instagram hesabını da paylaşan Felix, "Futbolcular her konuda serbesttir. Tabii ki kızlara da yer vardır. Instagram hesabımı da vereyim, "joaofelix79" şeklinde konuştu.

Öte yandan bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Felix, "Daha zamanı var" dedi.

Manchester United'ın transfer hedefleri arasında yer alan genç futbolcu bu sezon Lizbon ekibiyle oynadığı maçlarda 11 gol atıp 6 asist yaptı.

Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Felix, "Hayalim daima büyük takımlarda forma giyerek büyük hedeflere sahip olmak. Ama Benfica'da mutluyum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:31 

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