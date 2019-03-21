Kadınlar Çıplak Fotoğraflarını Atıyor Ama...'

Benfica
'nın yıldızı parlayan isimlerinden 19 yaşındaki Joao Felix, Portekiz
basınına ilginç bir demeç verdi.
Sosyal medyada kadınların kendisine çıplak fotoğraflar attığını söyleyen Felix, "Ancak onlardan gelen teklifleri hep reddettim. Benfica'daki yükselişim kadınlar konusunda bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Röportaj sırasında Instagram
hesabını da paylaşan Felix, "Futbolcular her konuda serbesttir. Tabii ki kızlara da yer vardır. Instagram hesabımı da vereyim, "joaofelix79" şeklinde konuştu.
Öte yandan bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Felix, "Daha zamanı var" dedi. Manchester United
'ın transfer hedefleri arasında yer alan genç futbolcu bu sezon Lizbon ekibiyle oynadığı maçlarda 11 gol atıp 6 asist yaptı.
Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Felix, "Hayalim daima büyük takımlarda forma giyerek büyük hedeflere sahip olmak. Ama Benfica'da mutluyum" dedi.