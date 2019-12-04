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Kadınlar çocuklar için örgü bebek yapıyor

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesindeki Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü bebekler yapıyor.

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Muş'un Bulanık ilçesindeki Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü bebekler yapıyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı merkezdeki kurslara katılan kadınlar, düzenlenen etkinliklerle hem meslek öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Merkezde sosyal sorumluluk projelerine de katılan kadınlar, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek çocuklar için örgü bebekler üretiyor.

Bebekler, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Aile Destek Eğitim Merkezi Koordinatörü Özlem Bayramoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin çalışmayı gönüllü olarak yürütüğünü söyledi.

Haftanın iki günü bütün kursiyerlerle ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü bebek yaptıklarını belirten Baramoğlu, bebekleri önceden tespit ettikleri ailelere ve hastane ziyaretlerinde çocuklara hediye ettiklerini aktardı.

Kuaförlük kursu için merkeze gelen Gülşah Doğan, "Derslerimiz bittikten sonra kimsesiz çocuklar yararına bez bebek yapıyoruz. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz.

Kaymakamlık, Bulanık, Bebek, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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