Son Dakika Haberleri: Kadınlar cumhurbaşkanlığı kupası sahibini buluyor
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Kadınlar cumhurbaşkanlığı kupası sahibini buluyor

2 saat önce

Basketbolda 27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi, yarın Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında oynanacak karşılaşma sonucunda belli olacak.

Kadınlar cumhurbaşkanlığı kupası sahibini buluyor, System.String[]

Basketbolda 27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi, yarın Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında oynanacak karşılaşma sonucunda belli olacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasındaki mücadele Kayseri'de bulunan Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

İlki 1993 yılında düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, her sezon öncesi lig ve Türkiye Kupası şampiyonları karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yıl hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi, hem de Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, 27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği son lig finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile mücadele edecek.

Kupayı 11 kez ile en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, kupayı en son 2015 yılında müzesine götürmüştü. Adana temsilcisi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise yarın oynanacak finalde bu kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele verecek.

Fenerbahçe, basketbol, Çukurova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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