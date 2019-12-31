Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - Son Dakika

Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor

6 saat önce

Muş'ta devlet desteğiyle açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor, System.String[]

Muş'ta devlet desteğiyle açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurs eğitmeni Maksude Özdemir, kurslara katılan kadınların burada hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiğini söyledi.

Kadınların kurs ortamında güzel zaman geçirerek yeni arkadaşlıklar edindiğini belirten Özdemir, evde kullanılmayan malzemelerin de geri dönüşümle süs eşyalarına dönüştürüldüğünü aktardı.

Kursa katılan kursiyerlerden Nazlıgül Polat, kursa katılarak hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de kullanmadıkları malzemelerle süs eşyası yaptıklarını dile getirdi.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi

Son Dakika Haberleri
20:16 Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika
20:16 Turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
20:15 Güney Kore yeni yıla ışıl ışıl girdi - Son Dakika
20:15 KKTC 2020'ye hazır - Son Dakika
20:14 YENİ YILI BALIK TUTARAK KARŞILAYACAKLAR - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:22:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]