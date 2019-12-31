Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ - Son Dakika

Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ

6 saat önce

Muş'ta devlet desteğiyle açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Muş'ta devlet desteğiyle açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurs eğitmeni Maksude Özdemir, kurslara katılan kadınların burada hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiğini söyledi.

Kadınların kurs ortamında güzel zaman geçirerek yeni arkadaşlıklar edindiğini belirten Özdemir, evde kullanılmayan malzemelerin de geri dönüşümle süs eşyalarına dönüştürüldüğünü aktardı.

Kursa katılan kursiyerlerden Nazlıgül Polat, kursa katılarak hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de kullanmadıkları malzemelerle süs eşyası yaptıklarını dile getirdi.

Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi
Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:30 Hamas'tan İsrail'in vergilerde yaptığı kesintiye "yağmalama" nitelemesi - Son Dakika
22:30 Samsun'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
22:27 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
22:25 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:25 Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]