Kadınlar, Devlet Kurslarında Sanat Öğreniyor

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Memura Yıllık 2 Bin 481, Emekliye 4 Bin 127 Lira Ek Gelir

Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık